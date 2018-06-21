В Свислочском районе мужчина с ножом требовал у участкового табельное оружие и ключи от автомобиля

Новости Беларуси. В городском посёлке Порозово Свислочского района мужчина с ножом требовал у милиционера отдать оружие и ключи от автомобиля.

По сведениям УВД Гродненского облисполкома, накануне инцидента 43-летний безработный местный житель употреблял алкогольные напитки. Вечером он несколько раз душил сожительницу и угрожал убийством.

Женщина сбежала и обратилась к местному участковому инспектору. Мужчина позволил гражданке некоторое время побыть у себя, а сам вызвал правоохранителей и передал женщину им.

Через несколько часов к дому инспектора пришёл вооружённый ножом гражданин, который с угрозами потребовал отдать ему табельное оружие, патроны и ключи от служебного транспортного средства.

Правоохранитель не стал вступать в споры, он согласился и пригласил агрессора в дом, где должны были находиться интересующие мужчину вещи. В это время в помещении был коллега инспектора, который помог обезвредить злоумышленника и надеть на него наручники.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Утром фигурант сказал, что его действия были шуткой.

Весной 2018 года в Гомеле молодой человек ранил ножом трёх милиционеров и сбежал.