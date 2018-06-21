В Берестовицком районе на пожаре погибли отец и сын
Новости Беларуси. Ночью 21 июня спасателям позвонил гражданин, который шёл на утреннюю рыбалку.
По сведениям Гродненского ОУМЧС, в деревне Третьяки Берестовицкого района открытым пламенем горел жилой кирпичный дом, который владельцы использовали в качестве дачи.
Фото: Гродненское ОУМЧС РБ
Прибывшие на вызов спасатели потушили пожар. Под обломками строительных конструкций были найдены, предположительно, останки 48-летнего мужчины и его 9-летнего сына.
Фото: Гродненское ОУМЧС РБ
Постоянно семья проживает в Гродно. Выясняются обстоятельства возгорания, идентифицируются личности погибших. Будет проведено несколько экспертиз.
Фото: Гродненское ОУМЧС РБ
Ранее сообщалось, что в Берестовицком районе случился пожар.
Огнём уничтожены кровля, перекрытие, имущество (подробности здесь).