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В Берестовицком районе на пожаре погибли отец и сын

21 июня 2018 12:54
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Новости Беларуси. Ночью 21 июня спасателям позвонил гражданин, который шёл на утреннюю рыбалку.  

По сведениям Гродненского ОУМЧС, в деревне Третьяки Берестовицкого района открытым пламенем горел жилой кирпичный дом, который владельцы использовали в качестве дачи.  

В Берестовицком районе на пожаре погибли отец и сын-1

Фото: Гродненское ОУМЧС РБ  

Прибывшие на вызов спасатели потушили пожар. Под обломками строительных конструкций были найдены, предположительно, останки 48-летнего мужчины и его 9-летнего сына.  

В Берестовицком районе на пожаре погибли отец и сын-4

Фото: Гродненское ОУМЧС РБ  

Постоянно семья проживает в Гродно. Выясняются обстоятельства возгорания, идентифицируются личности погибших. Будет проведено несколько экспертиз.  

В Берестовицком районе на пожаре погибли отец и сын-7

Фото: Гродненское ОУМЧС РБ  

Ранее сообщалось, что в Берестовицком районе случился пожар.  

Огнём уничтожены кровля, перекрытие, имущество (подробности здесь).  

# Пожар # происшествия

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