В Берестовицком районе на пожаре погибли отец и сын

Новости Беларуси. Ночью 21 июня спасателям позвонил гражданин, который шёл на утреннюю рыбалку. По сведениям Гродненского ОУМЧС, в деревне Третьяки Берестовицкого района открытым пламенем горел жилой кирпичный дом, который владельцы использовали в качестве дачи.

Фото: Гродненское ОУМЧС РБ

Прибывшие на вызов спасатели потушили пожар. Под обломками строительных конструкций были найдены, предположительно, останки 48-летнего мужчины и его 9-летнего сына.

Фото: Гродненское ОУМЧС РБ

Постоянно семья проживает в Гродно. Выясняются обстоятельства возгорания, идентифицируются личности погибших. Будет проведено несколько экспертиз.

Фото: Гродненское ОУМЧС РБ