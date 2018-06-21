16-летний подросток утонул в Светлогорском районе. Ведутся поиски тела

Новости Беларуси. 20 июня в Светлогорском районе в Березине утонул 16-летний подросток.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную организацию ОСВОД, несчастный случай произошёл во второй половине суток. Несовершеннолетний приезжал из Минска погостить к родственникам в деревню Судовица.

В среду молодой человек и его знакомые пошли к реке, чтобы поплавать. Ребята выбрали запрещённое место, и оказавшиеся рядом взрослые объяснили, что там плавать нельзя. Компания отправилась в другое место.

Во время плавания один из подростков ушёл под воду. К месту инцидента были вызваны экстренные службы. Ведутся поиски тела парня.

Летом 2018 года в реке Щара утонули три человека.