В Бобруйске мужчину придавило автомобилем во время его ремонта

По информации МЧС, происшествие случилось вечером 29 декабря. Спасатели получили сообщение, что мужчину придавило автомобилем во время ремонта.

Мужчина находился под легковым авто на территории частного жилого дома. Оказалось, что когда житель Бобруйска ремонтировал свой Ford Mondeo, то транспортное средство соскочило с поднимающей его опоры и зажало мужчину.

Пострадавшего деблокировали и доставили в больницу.