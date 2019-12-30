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В Бобруйске мужчину придавило автомобилем во время его ремонта

30 декабря 2019 07:54
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Новости Беларуси. В Бобруйске мужчину зажало автомобилем.  

По информации МЧС, происшествие случилось вечером 29 декабря. Спасатели получили сообщение, что мужчину придавило автомобилем во время ремонта.  

В Бобруйске мужчину придавило автомобилем во время его ремонта-1

Фото: МЧС

Мужчина находился под легковым авто на территории частного жилого дома. Оказалось, что когда житель Бобруйска ремонтировал свой Ford Mondeo, то транспортное средство соскочило с поднимающей его опоры и зажало мужчину.  

Пострадавшего деблокировали и доставили в больницу.  

В середине декабря в Гродно сотрудники МЧС несколько часов спасали щенков, застрявших в бетонной плите – здесь подробнее.   

# Спасение # происшествия

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