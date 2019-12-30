В Бобруйске мужчину придавило автомобилем во время его ремонта

Новости Беларуси. В Бобруйске мужчину зажало автомобилем.
По информации МЧС, происшествие случилось вечером 29 декабря. Спасатели получили сообщение, что мужчину придавило автомобилем во время ремонта.
Новости Беларуси. В Бобруйске мужчину зажало автомобилем.
По информации МЧС, происшествие случилось вечером 29 декабря. Спасатели получили сообщение, что мужчину придавило автомобилем во время ремонта.
Фото: МЧС
Мужчина находился под легковым авто на территории частного жилого дома. Оказалось, что когда житель Бобруйска ремонтировал свой Ford Mondeo, то транспортное средство соскочило с поднимающей его опоры и зажало мужчину.
Пострадавшего деблокировали и доставили в больницу.
В середине декабря в Гродно сотрудники МЧС несколько часов спасали щенков, застрявших в бетонной плите – здесь подробнее.