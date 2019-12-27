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Минчанин в мешке для мусора вынес из офиса шесть ноутбуков

27 декабря 2019 08:57
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Новости Беларуси. В Минске местный житель похитил шесть ноутбуков из офиса столичного торгового центра. 

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в милицию поступило заявление о том, что ночью из офиса пропали 6 компьютеров. Личность подозреваемого была установлена, им оказался не раз судимый 47-летний минчанин. 

Фигурант помогал делать ремонт в офисном помещении. В ту ночь мужчина задержался, сказав, что ему нужно успеть закончить работы. В какой-то момент гражданин взял ноутбуки и положил их в мешок для строительного мусора. 

Покинув ТЦ, подозреваемый вызвал такси и уехал в неизвестном направлении. Сумму ущерба составила 6050 рублей. Компьютеры фигурант продал на одном из минских рынков, деньги потратил. 

Действиям мужчины дана правовая оценка. 

Ранее в Минске из бардачка грузовика были украдены 1700 долларов.

Потерпевший хранил там деньги, чтобы спрятать от жены – подробнее здесь

# Кража # происшествия

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