Минчанин в мешке для мусора вынес из офиса шесть ноутбуков

Новости Беларуси. В Минске местный житель похитил шесть ноутбуков из офиса столичного торгового центра.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в милицию поступило заявление о том, что ночью из офиса пропали 6 компьютеров. Личность подозреваемого была установлена, им оказался не раз судимый 47-летний минчанин.

Фигурант помогал делать ремонт в офисном помещении. В ту ночь мужчина задержался, сказав, что ему нужно успеть закончить работы. В какой-то момент гражданин взял ноутбуки и положил их в мешок для строительного мусора.

Покинув ТЦ, подозреваемый вызвал такси и уехал в неизвестном направлении. Сумму ущерба составила 6050 рублей. Компьютеры фигурант продал на одном из минских рынков, деньги потратил.

Действиям мужчины дана правовая оценка.

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