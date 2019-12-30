Под Псковом перевернулся автобус с белорусами. Пострадали 24 человека

Новости Беларуси. Пассажирский автобус с белорусами попал в аварию под Псковом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Транспортное средство, в котором находились 50 человек, направлялось в Санкт-Петербург.

В нескольких километрах от населенного пункта Подборовье автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП травмы получили 24 человека, включая троих детей.