Под Псковом перевернулся автобус с белорусами. Пострадали 24 человека

Новости Беларуси. Пассажирский автобус с белорусами попал в аварию под Псковом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Транспортное средство, в котором находились 50 человек, направлялось в Санкт-Петербург.
В нескольких километрах от населенного пункта Подборовье автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП травмы получили 24 человека, включая троих детей.
Минздрав Беларуси следит за ситуацией. Как сообщает ведомство, 13 пострадавших были отправлены на консультацию в областную больницу Пскова. Шестеро получили помощь амбулаторно, семеро госпитализированы, один человек в реанимации. Его состояние оценивают как стабильно тяжелое.
Белорусские врачи готовы оказать всю необходимую помощь российским коллегам. Всеми оперативными вопросами занимается отделение посольства нашей страны в Санкт Петербурге.
Администрацией Псковской области развернут пункт временного содержания в отеле «Балтхаус». На месте ДТП работают сотрудники МЧС и полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.