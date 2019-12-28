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В Оршанском районе в лобовом столкновении Chevrolet и Opel погиб человек

28 декабря 2019 11:18
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Новости Беларуси. 28 декабря около девяти утра вблизи деревни Светочёвка Оршанского района произошло ДТП со смертельным исходом. 

Как сообщает МВД Беларуси, водитель Chevrolet двигался по трассе М8. На 186 км машина выехала на встречку, где врезалась в Opel. 

В Оршанском районе в лобовом столкновении Chevrolet и Opel погиб человек-1

Фото: МВД Беларуси 

В аварии погиб 48-летний житель Могилёвской области, который находился в Chevrolet. Второго человека из этого автомобиля, а также водителя и пассажиров Opel осматривают медики. 

В Оршанском районе в лобовом столкновении Chevrolet и Opel погиб человек-4

Фото: МВД Беларуси 

На месте происшествия работает СОГ. 

На неделе в Дзержинском районе Peugeot врезался в стоящую фуру. 

В ДТП погиб молодой парень – подробности здесь

# Авария в Витебской области # происшествия

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