В Оршанском районе в лобовом столкновении Chevrolet и Opel погиб человек

Новости Беларуси. 28 декабря около девяти утра вблизи деревни Светочёвка Оршанского района произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает МВД Беларуси, водитель Chevrolet двигался по трассе М8. На 186 км машина выехала на встречку, где врезалась в Opel.

Фото: МВД Беларуси

В аварии погиб 48-летний житель Могилёвской области, который находился в Chevrolet. Второго человека из этого автомобиля, а также водителя и пассажиров Opel осматривают медики.

Фото: МВД Беларуси