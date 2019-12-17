В Гродно сотрудники МЧС несколько часов спасали щенков, застрявших в бетонной плите

Новости Беларуси. В Гродно спасатели помогли двум щенкам выбраться из бетонной плиты.
По информации МЧС, просьба оказать помощь застрявшим щенкам поступила 16 декабря.
Инцидент произошел на заброшенном участке в районе Понемуни.
Новости Беларуси. В Гродно спасатели помогли двум щенкам выбраться из бетонной плиты.
По информации МЧС, просьба оказать помощь застрявшим щенкам поступила 16 декабря.
Инцидент произошел на заброшенном участке в районе Понемуни.
Фото: МЧС
Предположительно, щенки не могли выбраться двое суток. Писк животных услышала девушка, проходившая мимо. Именно она и вызвала спасателей.
Фото: МЧС
Операция по спасению продолжалась несколько часов. Работники МЧС разрезали плиту, а после аккуратно разбивали ее, чтобы не нанести вред щенкам.
В начале декабря в Городокском районе спасатели помогли лосю, который провалился под лед – здесь подробнее.