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В Гродно сотрудники МЧС несколько часов спасали щенков, застрявших в бетонной плите

17 декабря 2019 09:25
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Новости Беларуси. В Гродно спасатели помогли двум щенкам выбраться из бетонной плиты.  

По информации МЧС, просьба оказать помощь застрявшим щенкам поступила 16 декабря.  

Инцидент произошел на заброшенном участке в районе Понемуни.  

В Гродно сотрудники МЧС несколько часов спасали щенков, застрявших в бетонной плите-1

Фото: МЧС

Предположительно, щенки не могли выбраться двое суток. Писк животных услышала девушка, проходившая мимо. Именно она и вызвала спасателей.  

В Гродно сотрудники МЧС несколько часов спасали щенков, застрявших в бетонной плите-4

Фото: МЧС

Операция по спасению продолжалась несколько часов. Работники МЧС разрезали плиту, а после аккуратно разбивали ее, чтобы не нанести вред щенкам.   

В начале декабря в Городокском районе спасатели помогли лосю, который провалился под лед – здесь подробнее.  

# Спасение # происшествия

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