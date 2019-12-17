В Гродно сотрудники МЧС несколько часов спасали щенков, застрявших в бетонной плите

Инцидент произошел на заброшенном участке в районе Понемуни.

Новости Беларуси. В Гродно спасатели помогли двум щенкам выбраться из бетонной плиты.

Предположительно, щенки не могли выбраться двое суток. Писк животных услышала девушка, проходившая мимо. Именно она и вызвала спасателей.

Операция по спасению продолжалась несколько часов. Работники МЧС разрезали плиту, а после аккуратно разбивали ее, чтобы не нанести вред щенкам.