В Минском районе мужчина причинил сожительнице ожог раскалённым утюгом
Новости Беларуси. В Минском районе мужчина пытал сожительницу раскалённым утюгом. Выясняются обстоятельства противоправных действий.
Как сообщает УСК по Минской области, 30 октября 36-летняя жительница Минского района обратилась за медпомощью. У пациентки были травмы, в том числе ожог руки.
По имеющейся информации, накануне в агрогородке Петришки между сожителями произошёл конфликт из-за ревности. Во время ссоры нетрезвый 34-летний владелец дома избил женщину, после чего приложил к её руке раскалённый утюг.
Фото: УСК по Минской области
Действия мужчины квалифицированы по статье «Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения». Изъяты вещественные доказательства, проводятся следственные и процессуальные действия с подозреваемым, потерпевшей и свидетелями.
Фигурант отпущен под обязательство о явке, в его отношении проводится судебно-психиатрическая экспертиза.
Расследование продолжается.
Осенью 2018 года в Минске мужчина напал на 77-летнюю женщину.
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