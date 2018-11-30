В Минском районе мужчина причинил сожительнице ожог раскалённым утюгом

Новости Беларуси. В Минском районе мужчина пытал сожительницу раскалённым утюгом. Выясняются обстоятельства противоправных действий.

Как сообщает УСК по Минской области, 30 октября 36-летняя жительница Минского района обратилась за медпомощью. У пациентки были травмы, в том числе ожог руки.

По имеющейся информации, накануне в агрогородке Петришки между сожителями произошёл конфликт из-за ревности. Во время ссоры нетрезвый 34-летний владелец дома избил женщину, после чего приложил к её руке раскалённый утюг.