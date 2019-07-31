В Столинском районе горел телятник с 84 животными. 48 телят были спасены

Новости Беларуси. Днём 30 июля в деревне Нижний Теребежов Столинского района произошёл пожар в телятнике. По сведениям Брестского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей кровля телятника частично обрушилась, а остальная её часть была полностью охвачена пламенем.

Фото: Брестское ОУМЧС

В момент пожара в здании и расположенных рядом с ним деревянных клетках находились 84 телёнка в возрасте до 2 месяцев. 48 телят были эвакуированы, 36 – погибли.

Фото: Брестское ОУМЧС

Пожар был потушен. Огнём полностью уничтожена кровля. Работники хозяйства не пострадали. Выясняется причина загорания.

Фото: Брестское ОУМЧС