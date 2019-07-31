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В Столинском районе горел телятник с 84 животными. 48 телят были спасены

31 июля 2019 07:02
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Новости Беларуси. Днём 30 июля в деревне Нижний Теребежов Столинского района произошёл пожар в телятнике.

По сведениям Брестского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей кровля телятника частично обрушилась, а остальная её часть была полностью охвачена пламенем.

В Столинском районе горел телятник с 84 животными. 48 телят были спасены-1

Фото: Брестское ОУМЧС

В момент пожара в здании и расположенных рядом с ним деревянных клетках находились 84 телёнка в возрасте до 2 месяцев. 48 телят были эвакуированы, 36 – погибли.

В Столинском районе горел телятник с 84 животными. 48 телят были спасены-4

Фото: Брестское ОУМЧС

Пожар был потушен. Огнём полностью уничтожена кровля. Работники хозяйства не пострадали. Выясняется причина загорания.

В Столинском районе горел телятник с 84 животными. 48 телят были спасены-7

Фото: Брестское ОУМЧС

На прошлой неделе в Жлобинском районе произошёл пожар на ферме.

Были спасены 400 коров – здесь подробности.

# Пожар # происшествия

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