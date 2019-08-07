Мужчина из Новополоцка похитил деньги у знакомого и хотел его убить

Новости Беларуси. Завершено уголовное дело по факту покушения на убийство и хищения имущества путем введения в компьютерную систему недостоверной информации. Эту информацию сообщает СК Беларуси. Следователи выяснили, что 23-летний мужчина получил путем обмана логин и пароль от аккаунта одной из торговых онлайн-платформ в интернете. Известно, что этой платформой пользовался 45-летний знакомый злоумышленника. Злоумышленник был создателем данного аккаунта по просьбе знакомого. На счету аккаунта находились деньги потерпевшего. Злоумышленник с помощью спланированных махинаций завладел деньгами знакомого — суммой свыше 2300 долларов США.

Фото: СК Беларуси

В утреннее время суток 1 марта злоумышленник пригласил в квартиру в Новополоцке того самого знакомого, чтобы вернуть долг в размере 4000 долларов США. Для того, чтобы скрыть до этого проделанное преступление, злоумышленник ударил знакомого топором, отчего 45-летний мужчина получил серьезные ранения.

Фото: СК Беларуси