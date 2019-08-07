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В Дзержинском районе подростки подожгли поле с пшеницей. Родители заплатят штраф 6500 рублей

07 августа 2019 20:08
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Новости Беларуси. Родителям подростков из Дзержинского района придется заплатить за детскую шалость, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Дзержинском районе подростки подожгли поле с пшеницей. Родители заплатят штраф 6500 рублей-1

На поле с пшеницей хозяйства «Крутогорье-Петковичи» играли несколько несовершеннолетних. Один из мальчиков начал поджигать сухие колосья, и пламя быстро распространилось на большую площадь. Дети тушили пожар самостоятельно, но попытки были безуспешными, и они вызвали спасателей.

В Дзержинском районе подростки подожгли поле с пшеницей. Родители заплатят штраф 6500 рублей-4

Сотрудники МЧС оперативно потушили огонь. Тем не менее, возгорание уничтожило 30 соток зерновых.

В Дзержинском районе подростки подожгли поле с пшеницей. Родители заплатят штраф 6500 рублей-7

В хозяйстве оценили ущерб в 6500 рублей. Эту сумму нужно будет заплатить взрослым.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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