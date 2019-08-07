В Дзержинском районе подростки подожгли поле с пшеницей. Родители заплатят штраф 6500 рублей

Новости Беларуси. Родителям подростков из Дзержинского района придется заплатить за детскую шалость, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На поле с пшеницей хозяйства «Крутогорье-Петковичи» играли несколько несовершеннолетних. Один из мальчиков начал поджигать сухие колосья, и пламя быстро распространилось на большую площадь. Дети тушили пожар самостоятельно, но попытки были безуспешными, и они вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС оперативно потушили огонь. Тем не менее, возгорание уничтожило 30 соток зерновых.