В Березинском районе 15-летний подросток получил ожоги из-за детской шалости

Новости Беларуси. В Березинском районе ребенок получил ожоги.
По информации МЧС, происшествие случилось вечером 12 февраля. Спасатели получили сообщение, что 15-летний подросток доставлен в больницу с ожогами кистей рук и обеих ног.
Скорее всего, события разворачивались так: мальчик находился во дворе частного дома, разлил бензин на тротуар и поджег.
Школьник испугался и начал тушить возгорание ногами.
В момент происшествия родители были на работе. В доме находилась старшая сестра – она смогла потушить одежду на брате подручными средствами. Девушка вызвала скорую помощь.
Причиной происшествия стала детская шалость.
В Пинском районе подросток упал с высоты на территории недостроенного здания – здесь подробнее.