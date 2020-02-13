В Березинском районе 15-летний подросток получил ожоги из-за детской шалости

Новости Беларуси. В Березинском районе ребенок получил ожоги.

По информации МЧС, происшествие случилось вечером 12 февраля. Спасатели получили сообщение, что 15-летний подросток доставлен в больницу с ожогами кистей рук и обеих ног.

Скорее всего, события разворачивались так: мальчик находился во дворе частного дома, разлил бензин на тротуар и поджег.