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В Березинском районе 15-летний подросток получил ожоги из-за детской шалости

13 февраля 2020 15:45
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Новости Беларуси. В Березинском районе ребенок получил ожоги.  

По информации МЧС, происшествие случилось вечером 12 февраля. Спасатели получили сообщение, что 15-летний подросток доставлен в больницу с ожогами кистей рук и обеих ног.  

Скорее всего, события разворачивались так: мальчик находился во дворе частного дома, разлил бензин на тротуар и поджег.  

В Березинском районе 15-летний подросток получил ожоги из-за детской шалости-1

Фото: МЧС 

Школьник испугался и начал тушить возгорание ногами.   

В момент происшествия родители были на работе. В доме находилась старшая сестра – она смогла потушить одежду на брате подручными средствами. Девушка вызвала скорую помощь.  

Причиной происшествия стала детская шалость.  

В Пинском районе подросток упал с высоты на территории недостроенного здания – здесь подробнее.   

# Несчастный случай # происшествия

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