В Витебске 17-летняя девушка ушла в школу и не вернулась домой

По информации МВД, около 8 утра 12 февраля Макаренко Екатерина Игоревна отправилась в школу из дома. До настоящего времени девушка не вернулась домой и не выходила на связь.

На вид Екатерине 18-20 лет, рост составляет около 178 сантиметров, телосложение худощавое, русые волосы, серо-зеленые глаза, может носить очки в черной пластиковой оправе.

Девушка была одета в бежевую шубу с опушкой длиной до колена и капюшоном, бежевые полуботинки без каблука на шнурках, темно-серое платье. С собой имела черную сумку с золотистой надписью, ноутбук серебристого цвета.

Ранее школьница уже несколько раз уходила из дома. Правоохранители полагают, что девушка может находиться с 19-летним россиянином – Даниилом Райторовским.