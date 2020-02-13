В Витебске 17-летняя девушка ушла в школу и не вернулась домой

Новости Беларуси. В Витебске пропала 17-летняя школьница.
По информации МВД, около 8 утра 12 февраля Макаренко Екатерина Игоревна отправилась в школу из дома. До настоящего времени девушка не вернулась домой и не выходила на связь.
Новости Беларуси. В Витебске пропала 17-летняя школьница.
По информации МВД, около 8 утра 12 февраля Макаренко Екатерина Игоревна отправилась в школу из дома. До настоящего времени девушка не вернулась домой и не выходила на связь.
Фото: МВД
На вид Екатерине 18-20 лет, рост составляет около 178 сантиметров, телосложение худощавое, русые волосы, серо-зеленые глаза, может носить очки в черной пластиковой оправе.
Фото: МВД
Девушка была одета в бежевую шубу с опушкой длиной до колена и капюшоном, бежевые полуботинки без каблука на шнурках, темно-серое платье. С собой имела черную сумку с золотистой надписью, ноутбук серебристого цвета.
Ранее школьница уже несколько раз уходила из дома. Правоохранители полагают, что девушка может находиться с 19-летним россиянином – Даниилом Райторовским.
Фото: МВД
Информацию о местонахождении Екатерины Макаренко просят сообщить по телефонам 8 (0212) 36-83-60, 8 (0212) 35-83-60, 8 (029) 511-22-07, 8 (044) 717-31-33 или 102.