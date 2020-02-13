В Бресте при столкновении двух автомобилей пострадал ребёнок

Новости Беларуси. При столкновении двух автомобилей в Бресте пострадал ребенок.

На перекрестке он не уступил дорогу – произошло столкновение с Ford под управлением 28-летнего брестчанина.

В результате аварии в больницу для оказания медпомощи был доставлен ребенок, который находился на пассажирском сидении. Благодаря тому, что пострадавший находился в детском удерживающем устройстве, он не получил тяжелых травм.