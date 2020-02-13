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В Бресте при столкновении двух автомобилей пострадал ребёнок

13 февраля 2020 07:41
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Новости Беларуси. При столкновении двух автомобилей в Бресте пострадал ребенок. 

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария случилась вечером 12 февраля. За рулем автомобиля Nissan находился 19-летний водитель.  

В Бресте при столкновении двух автомобилей пострадал ребёнок -1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

На перекрестке он не уступил дорогу – произошло столкновение с Ford под управлением 28-летнего брестчанина.  

В результате аварии в больницу для оказания медпомощи был доставлен ребенок, который находился на пассажирском сидении. Благодаря тому, что пострадавший находился в детском удерживающем устройстве, он не получил тяжелых травм.  

В Бресте при столкновении двух автомобилей пострадал ребёнок -4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

По факту аварии проводится проверка.  

В конце января в Барановичском районе в лобовом ДТП пострадал водитель легковушки – здесь подробнее.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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