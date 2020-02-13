Девушка отправилась из Узденского района в Минск и пропала. Её ищут больше недели

Новости Беларуси. В Узденском районе девушка отправилась в Минск и пропала.
По информации УВД Минского облисполкома, устанавливается местонахождение 26-летней Сорокиной (Говорковой) Ольги Юрьевны – жительницы Минска.
Новости Беларуси. В Узденском районе девушка отправилась в Минск и пропала.
По информации УВД Минского облисполкома, устанавливается местонахождение 26-летней Сорокиной (Говорковой) Ольги Юрьевны – жительницы Минска.
Фото: УВД Минского облисполкома
Она 4 февраля около 20:00 вышла из дома знакомой в аг. Хотляны Узденского района, собираясь на маршрутке направиться в столицу. После этого о местонахождении девушки ничего неизвестно.
На вид Ольге 25-30 лет, рост около 165-170 сантиметров, плотного телосложения, овальное лицо, черные волнистые волосы.
Фото: УВД Минского облисполкома
Была одета в черную куртку ниже пояса, черные брюки, темные полуботинки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить по номерам телефонов: 8 017 185 60 53, 375 29 778 92 95 либо по телефону 102.