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Девушка отправилась из Узденского района в Минск и пропала. Её ищут больше недели

13 февраля 2020 07:28
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Новости Беларуси. В Узденском районе девушка отправилась в Минск и пропала.  

По информации УВД Минского облисполкома, устанавливается местонахождение 26-летней Сорокиной (Говорковой) Ольги Юрьевны – жительницы Минска.  

Девушка отправилась из Узденского района в Минск и пропала. Её ищут больше недели-1

Фото: УВД Минского облисполкома  

Она 4 февраля около 20:00 вышла из дома знакомой в аг. Хотляны Узденского района, собираясь на маршрутке направиться в столицу. После этого о местонахождении девушки ничего неизвестно.  

На вид Ольге 25-30 лет, рост около 165-170 сантиметров, плотного телосложения, овальное лицо, черные волнистые волосы.  

Девушка отправилась из Узденского района в Минск и пропала. Её ищут больше недели-4

Фото: УВД Минского облисполкома  

Была одета в черную куртку ниже пояса, черные брюки, темные полуботинки.  

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить по номерам телефонов: 8 017 185 60 53, 375 29 778 92 95 либо по телефону 102.  

# Пропавшие люди # происшествия # Сорокина Ольга

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