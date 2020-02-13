Девушка отправилась из Узденского района в Минск и пропала. Её ищут больше недели

Новости Беларуси. В Узденском районе девушка отправилась в Минск и пропала.

Она 4 февраля около 20:00 вышла из дома знакомой в аг. Хотляны Узденского района, собираясь на маршрутке направиться в столицу. После этого о местонахождении девушки ничего неизвестно.

На вид Ольге 25-30 лет, рост около 165-170 сантиметров, плотного телосложения, овальное лицо, черные волнистые волосы.