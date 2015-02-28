В Белгороде львица задушила 52-летнего посетителя зоопарка

Новости России. По предварительным данным, мужчина был пьян и сам полез в клетку к хищнику.



Он перелез через ограду, отделяющую клетку с львицей от посетителей, и приблизился к вольеру, где сидела хищница. В этот момент она схватила мужчину и задушила.

Как погибший оказался на территории зоопарка, пока не известно. Полиции пояснили, что через главный вход мужчина не проходил.

Управление МВД России по Белгородской области:

28 февраля 2014 года в 11 часов утра в дежурную часть УМВД России по г. Белгороду поступило сообщение от работника городского зоопарка. Мужчина сообщил, что возле клетки, в которой находится львица, им обнаружен труп мужчины с многочисленными повреждениями. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и скорая. Сотрудник зоопарка пояснил полицейским, что объект охраняется, и данный мужчина через пункт пропуска не проходил.

Осенью прошлого года кровавая драма разыгралась в одном из зоопарков Индии.

Все произошло на глазах у десятков посетителей. Подросток, предположительно школьник, хотел поближе рассмотреть тигра, перегнулся через низкий бортик и неожиданно рухнул прямо в вольер.

В панике ребенок стал швырять в хищника камни. Тигр схватил жертву, вцепился зубами в шею и поволок в дальний угол вольера.

По словам очевидцев, дети, находившиеся рядом с клеткой, стали бросаться в тигра палками и камнями, когда увидели, что хищник схватил мальчика за горло.

Хищник терзал подростка около десяти минут, пока не прибыли сотрудники зоопарка. Они сумели заманить тигра во внутреннее помещение и бросились на помощь подростку. Но было уже слишком поздно. Подробности читайте здесь.