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Гомель: 15-летняя беременная девушка пыталась спрыгнуть с моста

28 февраля 2015 11:34
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Новости Беларуси. Войсковой наряд патрульного батальона в/ч 5525 спас девушку, которая хотела прыгнуть с моста.

При попытке перелезть через ограждение девушку окликнул солдат патрульной группы, которая находилась поблизости по служебным обязанностям.

Она вернулась на пешеходную дорожку и пошла дальше.

Пресс-служба МВД:
Водитель рядовой Владислав Советников ожидал сослуживцев возле машины. Неожиданно он услышал женский плач, доносившийся со стороны Сельмашевского моста. Подойдя ближе, рядовой Советников увидел девушку на вид 15 - 16 лет, идущую шаткой походкой по мосту. Внезапно она попыталась перелезть через ограждение. Владислав крикнул: «Девушка, что вы делаете?». Юная особа, немного опешив, пошла дальше. Но только военнослужащий намерился вернуться к автомобилю, как увидел, что она всё-таки перелезла через ограждение и собирается прыгнуть вниз.

В считанные секунды рядом с ней были уже трое из патрульной группы. Совместными усилиями они перетащили девушку и доставили в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Как выяснилось, девушка беременна.

# происшествия # Фотофакт # Самоубийство # Владислав Советников

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