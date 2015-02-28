Гомель: 15-летняя беременная девушка пыталась спрыгнуть с моста

Новости Беларуси. Войсковой наряд патрульного батальона в/ч 5525 спас девушку, которая хотела прыгнуть с моста.

При попытке перелезть через ограждение девушку окликнул солдат патрульной группы, которая находилась поблизости по служебным обязанностям.

Она вернулась на пешеходную дорожку и пошла дальше.

Пресс-служба МВД:

Водитель рядовой Владислав Советников ожидал сослуживцев возле машины. Неожиданно он услышал женский плач, доносившийся со стороны Сельмашевского моста. Подойдя ближе, рядовой Советников увидел девушку на вид 15 - 16 лет, идущую шаткой походкой по мосту. Внезапно она попыталась перелезть через ограждение. Владислав крикнул: «Девушка, что вы делаете?». Юная особа, немного опешив, пошла дальше. Но только военнослужащий намерился вернуться к автомобилю, как увидел, что она всё-таки перелезла через ограждение и собирается прыгнуть вниз.

В считанные секунды рядом с ней были уже трое из патрульной группы. Совместными усилиями они перетащили девушку и доставили в инспекцию по делам несовершеннолетних.