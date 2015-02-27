Леденец прожег дырку в языке 7-летнего мальчика

Новости Австралии. Ультракислые леденцы марки Warhead Juniors прожгли дырку в языке семилетнего австралийского мальчика Лачлана Канака.



Шокирующее фото на своей странице в Facebook выложила мама мальчика.

Хэйли, мама Лачлана Канака:

Я просто не могу этим не поделиться. Вот что произошло после того, как Лачлан съел леденец Warhead Juniors. Он еще долго не сможет жевать.

Производителем леденцов является американская компания.

На их упаковке написано, что конфеты предназначены для детей старше четырех лет. Здесь же производители предупреждают, что «чрезмерное потребление леденцов может вызвать повреждение полости рта».



Через несколько дней Лачлану стало лучше: язык полностью зажил.

Отметим, этот австралийский мальчик – не единственный ребенок, котрый пострадал от конфет торговой марки Warhead Juniors.

Несколько матерей из США на странице Warhead Juniors в Facebook оставили аналогичные жалобы. Однако компания их настойчиво игнорирует.

В одной программе «Утро» на СТВ мы рассказывали, как в домашних условиях приготовить леденцы, которые не принесут вреда ни вам, ни вашим близким. Если, конечно, знать меру.

Раньше детям приходилось быть более изобретательными и самим готовить себе лакомства.

Те, кто вырос в советские времена, помнят о красных петушках на палочке, помнят о том, как жгли сахар у себя на кухне, пытаясь приготовить леденцы.

Леденцы – это в первую очередь сахар с водой, но можно также добавить лимонный сок и сок грейпфрута. Растапливаем сахар на небольшом огне и ждем, пока он станет похожим на карамель, не забываем тщательно помешивать сироп. На все приготовление уходит несколько минут. Заливаем сироп в предварительно смазанные маслом формочки, протыкаем почти готовые леденцы спичкой, как это делали в детстве, и получаем вкусные карамельки без сомнительных добавок. Рецепты самых вкусных сладостей вы найдете здесь.