Видеохит: кенгуру избил сотрудника зоопарка на глазах у туристов

Новости США. Посетители одного из американских зоопарков стали свидетелями необычной сцены. Кенгуру на глазах у многочисленной публики избивает сотрудника парка.

«Это настоящий бокс!» – комментирует кто-то за кадром. В какой-то момент животное прекращает удары, после чего с новой силой возобновляет атаку.

Причины конфликта неизвестны.

Пользователи соцсетей предполагают, что кенгуру устроил показательное шоу забавы ради.

Напомним, неделю назад зрители в разных уголках мира прониклись трогательным видео, героями которого стали бамбуковые медведи из китайской провинции Сычуань. Детеныши большой панды устроили погром в своем вольере, когда туда пришла уборщица. Здесь подробности.