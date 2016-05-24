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Видеохит: кенгуру избил сотрудника зоопарка на глазах у туристов

24 мая 2016 10:46
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Новости США. Посетители одного из американских зоопарков стали свидетелями необычной сцены. Кенгуру на глазах у многочисленной публики избивает сотрудника парка.  

«Это настоящий бокс!» – комментирует кто-то за кадром. В какой-то момент животное прекращает удары, после чего с новой силой возобновляет атаку.

Причины конфликта неизвестны.

Пользователи соцсетей предполагают, что кенгуру устроил показательное шоу забавы ради.

Напомним, неделю назад зрители в разных уголках мира прониклись трогательным видео, героями которого стали бамбуковые медведи из китайской провинции Сычуань. Детеныши большой панды устроили погром в своем вольере, когда туда пришла уборщица. Здесь подробности.

# калейдоскоп # Необычное

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