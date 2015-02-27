Бобруйск: на неделе три разбойных нападения правоохранители раскрыли благодаря случайным прохожим

Новости Беларуси. Жители Могилевской области помогли правоохранителям раскрыть три разбойных нападения. Все случаи произошли в Бобруйске. В двух эпизодах нападению подверглись женщины, а в третьем – мужчина-таксист. На помощь пострадавшим пришли простые прохожие. И только благодаря их собственной инициативе, преступников удалось так быстро задержать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Русанов:

Услышал стоны женщины, которая лежала. Подошел к ней, спросил, что с ней случилось. Она сказала, что ее ограбили.

Сергей Русанов вспоминает, как оказался случайным свидетелем нападения трёх парней на женщину. Пройти мимо и оставить человека в беде просто не имел права, говорит мужчина. Бросился за грабителями. Одного из преступников Сергею удалось задержать.

Сергей Русанов:

Если бы я здесь не оказался, думаю, преступников не нашли бы, потому что было темное время суток и свидетелей, кроме меня, больше не было.

Олег Куликов, старший следователь управления следственного комитета по могилевской области:

Также помощь была оказана водителем проезжавший мимо машины. Он также попытался преследовать убегавших преступников. В результате, один, видя, что его вот-вот задержат водитель, выбросил находившуюся при нем похищенную сумочку, которая в последствии была изъята и возвращена потерпевшей.

После того случая прошло уже несколько дней, а Галина Таранова до сих пор еще озирается на каждый шорох. Женщина вспоминает: подошли молодые люди в капюшонах, их лица были закрыты шарфами. Приставили к шее пистолет и потребовали отдать сумку. Это просто счастье, говорит Галина, что в эту минуту Сергей оказался рядом.

Галина Таранова, пострадавшая:

Мне даже не верится, что такое может быть. Сейчас я сама может среагировала бы, но не до такой степени, чтобы бежать задерживать. Я благодарна этому Сергею, не знаю как.

25-летнему бобруйчанину Володе Шарапову также абсолютно случайно довелось оправдать легендарную фамилию своего экранизированного тезки. И хотя к милиции бобруйский Шарапов не имеет никакого отношения, он продавец, парень не раздумывая бросился на помощь.

Владимир Шарапов:

Подошел, увидел девушку, от нее убегал мужчина. Силуэт темный был, было совсем темно. Я догнал его. Я далеко не герой, герои - это врачи, милиционеры, пожарные, которые каждый день рискуют жизнью. А это обычный поступок, который каждый должен был бы совершить.

Последний эпизод попытки ограбления развернулся в машине такси. На водителя напал пассажир. Угрожая ножом, потребовал выручку. Несмотря на угрозу жизни, мужчина оказал сопротивление и самостоятельно смог задержать преступника. Правда, грабителю всё же удалось нанести водителю несколько ножевых ранений. Сейчас он находится в больнице. Но врачи ожидают, что скоро он пойдёт на поправку.

Раскрыть все три преступления, которые произошли в городе на Березине за последние несколько дней, удалось, что называется по горячим следам, благодаря обычным прохожим.