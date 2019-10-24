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В Беларуси за три дня были выявлены 8 машин с перебитыми VIN-номерами

24 октября 2019 12:17
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Новости Беларуси. В октябре за три дня в Беларуси были обнаружены 8 машин с перебитыми VIN-номерами. 

Как сообщает МВД Беларуси, правоохранители остановили 8 автомобилей с российскими регистрационными знаками, которые показались подозрительными. Управляли машинами белорусы. 

В Беларуси за три дня были выявлены 8 машин с перебитыми VIN-номерами -1

Фото: МВД Беларуси

В числе остановленных машин оказались дорогостоящие иномарки: Mazda CX-5, Infiniti, Range Rover Evoque, Chevrolet и другие. Выяснилось, что Lexus, выявленный в Минске, был похищен в Санкт-Петербурге. На Витебщене была изъята Toyota Camry, которая пропала у жителя Московской области. Ряд новых владельцев машин был в курсе, что у их иномарок криминальное прошлое. 

В Беларуси за три дня были выявлены 8 машин с перебитыми VIN-номерами -4

Фото: МВД Беларуси

Например, в Новополоцке 27-летний житель Россонского района после просьбы сотрудников ГАИ остановить машину попытался скрыться. Когда водитель был задержан, стало известно, что российский регистрационный знак и VIN его Mercedes-Benz не соответствовали учётным сведениям. 

В Беларуси за три дня были выявлены 8 машин с перебитыми VIN-номерами -7

Фото: МВД Беларуси

Установлено, что ранее мужчина имел отношение к криминальному автобизнесу. 

Летом 2019 года был задержан мужчина, который подозревался в мошенничестве.

Он выманил у продавцов автомобилей свыше 100 тысяч долларов – здесь подробности

# Мошенничество # происшествия

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