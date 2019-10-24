В Беларуси за три дня были выявлены 8 машин с перебитыми VIN-номерами

Новости Беларуси. В октябре за три дня в Беларуси были обнаружены 8 машин с перебитыми VIN-номерами.

Как сообщает МВД Беларуси, правоохранители остановили 8 автомобилей с российскими регистрационными знаками, которые показались подозрительными. Управляли машинами белорусы.