Жители Витебска были обмануты при покупке электроинструментов в интернете

Новости Беларуси. В Витебске несколько местных жителей стали жертвами мошенников. По информации УВД Витебского облисполкома, в милицию обратились люди, которые приобрели в интернет-магазине электроинструменты наложенным платежом. Граждане покупали электроинструменты известного производителя с 50% скидкой. Например, можно было приобрести немецкий шуроповерт всего за 99 рублей вместо двухсот.

Фото: УВД Витебского облисполкома

При получении заказа люди обнаруживали дешевую аккумуляторную отвертку с насадками. Также к покупке прилагался подарок-сюрприз. Как правило, фирма прилагала антистресс-тренажер для рук.

Фото: УВД Витебского облисполкома