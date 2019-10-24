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Жители Витебска были обмануты при покупке электроинструментов в интернете

24 октября 2019 10:42
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Новости Беларуси. В Витебске несколько местных жителей стали жертвами мошенников.

По информации УВД Витебского облисполкома, в милицию обратились люди, которые приобрели в интернет-магазине электроинструменты наложенным платежом. Граждане покупали электроинструменты известного производителя с 50% скидкой. Например, можно было приобрести немецкий шуроповерт всего за 99 рублей вместо двухсот.

Жители Витебска были обмануты при покупке электроинструментов в интернете-1

Фото: УВД Витебского облисполкома

При получении заказа люди обнаруживали дешевую аккумуляторную отвертку с насадками. Также к покупке прилагался подарок-сюрприз. Как правило, фирма прилагала антистресс-тренажер для рук.

Жители Витебска были обмануты при покупке электроинструментов в интернете-4

Фото: УВД Витебского облисполкома

Правоохранители проследили единую схему продавцов. Заманчивое предложение появлялось в виде рекламы на сайтах. Переходя по ссылке, покупателю было необходимо оставить свои контактные данные, по которым с человеком связывались сотрудники интернет-магазина. После вскрытия заказа покупатели обнаруживали дешевую подмену вместо дорогостоящей покупки.

Проводится проверка. 

Недавно в Барановичах парень продавал фейковые билеты на концерт. Молодой человек обманывал людей через соцсети (читать дальше). 

# Мошенничество # происшествия

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