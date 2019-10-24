Жители Витебска были обмануты при покупке электроинструментов в интернете
Новости Беларуси. В Витебске несколько местных жителей стали жертвами мошенников.
По информации УВД Витебского облисполкома, в милицию обратились люди, которые приобрели в интернет-магазине электроинструменты наложенным платежом. Граждане покупали электроинструменты известного производителя с 50% скидкой. Например, можно было приобрести немецкий шуроповерт всего за 99 рублей вместо двухсот.
Фото: УВД Витебского облисполкома
При получении заказа люди обнаруживали дешевую аккумуляторную отвертку с насадками. Также к покупке прилагался подарок-сюрприз. Как правило, фирма прилагала антистресс-тренажер для рук.
Фото: УВД Витебского облисполкома
Правоохранители проследили единую схему продавцов. Заманчивое предложение появлялось в виде рекламы на сайтах. Переходя по ссылке, покупателю было необходимо оставить свои контактные данные, по которым с человеком связывались сотрудники интернет-магазина. После вскрытия заказа покупатели обнаруживали дешевую подмену вместо дорогостоящей покупки.
Проводится проверка.
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