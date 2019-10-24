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В Минске устанавливаются очевидцы смертельного ДТП с участием мотоциклиста

24 октября 2019 11:54
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Новости Беларуси. Устанавливаются очевидцы ДТП с участием мотоциклиста в Минске.

По информации УСК по Минску, 26 сентября около девяти часов вечера 23-летний водитель автомобиля Honda поворачивал налево на улице Южной и столкнулся с мотоциклом Suzuki, который двигался по встречной полосе движения.

В Минске устанавливаются очевидцы смертельного ДТП с участием мотоциклиста-1

Фото: УСК по Минску

В результате аварии 23-летний водитель мотоцикла был сильно травмирован и скончался на месте ДТП, куда позже выезжали следователи, эксперты и сотрудники Госавтоинспекции.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь. Очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят сообщить информацию по телефонам: 8 (017) 3589-55-55 или 8 (033) 333-67-19.

Недавно в Минске столкнулись мотоцикл и автомобиль. Легковушка выезжала из двора (читать дальше).  

# Авария в Минске # происшествия

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