В Минске мужчина угнал Daewoo и устроил массовую аварию

Новости Беларуси. В Минске задержан 35-летний местный житель, который угнал иномарку и врезался на ней в несколько машин.
Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, накануне правонарушения владелец Daewoo Matiz оставил его в гараже своего знакомого, чтобы отремонтировать кузов. В работе мужчине помогал 35-летний приятель. Когда знакомый потерпевшего уехал, в гараж наведался фигурант, который взял ключи и угнал машину.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Двигаясь по улице Рафиева, иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. К месту аварии незамедлительно прибыли сотрудники ГАИ, которые выяснили, что водитель Daewoo нетрезв, и что машине ему не принадлежит.
Фигурант пояснил, что позаимствовал ключи от иномарки, не поставив об этом в известность её владельца. В настоящее время машина возвращена хозяину.
Действиям подозреваемого даётся правовая оценка.
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