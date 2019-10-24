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В Минске мужчина угнал Daewoo и устроил массовую аварию

24 октября 2019 11:37
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Новости Беларуси. В Минске задержан 35-летний местный житель, который угнал иномарку и врезался на ней в несколько машин. 

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, накануне правонарушения владелец Daewoo Matiz оставил его в гараже своего знакомого, чтобы отремонтировать кузов. В работе мужчине помогал 35-летний приятель. Когда знакомый потерпевшего уехал, в гараж наведался фигурант, который взял ключи и угнал машину. 

В Минске мужчина угнал Daewoo и устроил массовую аварию-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома 

Двигаясь по улице Рафиева, иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. К месту аварии незамедлительно прибыли сотрудники ГАИ, которые выяснили, что водитель Daewoo нетрезв, и что машине ему не принадлежит. 

Фигурант пояснил, что позаимствовал ключи от иномарки, не поставив об этом в известность её владельца. В настоящее время машина возвращена хозяину. 

Действиям подозреваемого даётся правовая оценка. 

На неделе в Могилёве столкнулись три автомобиля.

Один человек пострадал – подробности здесь

# Авария в Минске # происшествия

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