В Минске мужчина угнал Daewoo и устроил массовую аварию

Новости Беларуси. В Минске задержан 35-летний местный житель, который угнал иномарку и врезался на ней в несколько машин.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, накануне правонарушения владелец Daewoo Matiz оставил его в гараже своего знакомого, чтобы отремонтировать кузов. В работе мужчине помогал 35-летний приятель. Когда знакомый потерпевшего уехал, в гараж наведался фигурант, который взял ключи и угнал машину.