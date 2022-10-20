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В Беларуси вдвое увеличилось число несовершеннолетних, погибших на пожарах

20 октября 2022 07:05
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Новости Беларуси. Огонь унес жизни восьмерых детей. Такова статистика 2022 года. Число несовершеннолетних, погибших на пожарах, увеличилось вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тому виной – беспечность родителей.

В Беларуси вдвое увеличилось число несовершеннолетних, погибших на пожарах-1

Так, трагедией обернулся пожар в Жлобине. В результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание в детской спальне. Удалось спасти троих, но из-за сильного задымления не смогли найти 9-летнего мальчика. От полученных повреждений он скончался в больнице.

В Беларуси вдвое увеличилось число несовершеннолетних, погибших на пожарах-4

Виктория Финевич, начальник отдела Генеральной прокуратуры Беларуси:
Проведенные органами прокуратуры проверки показали, что основными причинами гибели несовершеннолетних стали неосторожное обращение с огнем и оставление их без присмотра. Например, в одной из столичных квартир в результате короткого замыкания произошло возгорание. Зарядное устройство было оставлено подключенным к электрической сети. В этот момент дома одна находилась шестилетняя девочка. Ребенок не смог самостоятельно потушить огонь, выйти из квартиры до приезда сотрудников МЧС. Отравление продуктами горения оказалось несовместимым с жизнью ребенка.

В Беларуси вдвое увеличилось число несовершеннолетних, погибших на пожарах-7

Беспечность в быту и детская шалость могут обернуться необратимыми последствиями и трагедией на всю жизнь.

# Пожар # происшествия # Виктория Финевич # Фотофакт

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