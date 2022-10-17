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Женщина в нетрезвом состоянии перевернула машину на улице Академической в Минске

17 октября 2022 14:41
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Новости Беларуси. Авария на Академической. 34-летняя водитель Mazda двигалась со стороны Сурганова в направлении Столетова. Возле дома № 12 она не справилась с управлением и наехала на бордюр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Женщина в нетрезвом состоянии перевернула машину на улице Академической в Минске-1

Из-за удара машина выехала за пределы проезжей части и опрокинулась. В ДТП никто не пострадал. Известно, что женщина находилась в нетрезвом состоянии.

# Авария в Минске # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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