Женщина в нетрезвом состоянии перевернула машину на улице Академической в Минске

Новости Беларуси. Авария на Академической. 34-летняя водитель Mazda двигалась со стороны Сурганова в направлении Столетова. Возле дома № 12 она не справилась с управлением и наехала на бордюр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.