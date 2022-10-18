​За демонстрацию тату со свастикой на минчанина завели уголовное дело

Новости Беларуси. Татуировка 12-летней давности стала основанием для заключения под стражу 28-летнего минчанина. За пропаганду нацистской символики возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина в апреле 2022 года в состоянии алкогольного опьянения демонстрировал татуировку с изображением свастики на левой руке. За данное нарушение фигуранта привлекли к административной ответственности. Но, несмотря на проведенные профилактические беседы, минчанин должных выводов для себя не сделал. В августе он дважды был привлечен за аналогичное правонарушение.

Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по Минску:

В сентябре 2022 года фигурант находился в одном из медицинских учреждений столицы. Когда минчанин снял пальто, пациенты заметили на его теле нацистскую символику и сделали замечание. Однако мужчина не реагировал и продолжал ее демонстрировать. Согласно материалам уголовного дела, фигурант более трех лет официально нигде не работает. По факту неоднократного публичного демонстрирования нацистской символики минчанину предъявлено обвинение, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.