Прямой эфир

​За демонстрацию тату со свастикой на минчанина завели уголовное дело

18 октября 2022 07:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Татуировка 12-летней давности стала основанием для заключения под стражу 28-летнего минчанина. За пропаганду нацистской символики возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина в апреле 2022 года в состоянии алкогольного опьянения демонстрировал татуировку с изображением свастики на левой руке. За данное нарушение фигуранта привлекли к административной ответственности. Но, несмотря на проведенные профилактические беседы, минчанин должных выводов для себя не сделал. В августе он дважды был привлечен за аналогичное правонарушение.

​За демонстрацию тату со свастикой на минчанина завели уголовное дело-1

Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по Минску:
В сентябре 2022 года фигурант находился в одном из медицинских учреждений столицы. Когда минчанин снял пальто, пациенты заметили на его теле нацистскую символику и сделали замечание. Однако мужчина не реагировал и продолжал ее демонстрировать. Согласно материалам уголовного дела, фигурант более трех лет официально нигде не работает. По факту неоднократного публичного демонстрирования нацистской символики минчанину предъявлено обвинение, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

​За демонстрацию тату со свастикой на минчанина завели уголовное дело-4

Отметим, в прошлом году введена уголовная ответственность за пропаганду нацистской символики и атрибутики. Следователями будет даваться принципиальная правовая оценка подобным действиям.

# Милиция Беларуси # происшествия # Андрей Гриб # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Женщина в нетрезвом состоянии перевернула машину на улице Академической в Минске
17 октября 2022 14:41

Женщина в нетрезвом состоянии перевернула машину на улице Академической в Минске

В Столбцовском районе водитель на Fiat съехал на обочину и врезался в ЛЭП – мужчину госпитализировали
17 октября 2022 13:41

В Столбцовском районе водитель на Fiat съехал на обочину и врезался в ЛЭП – мужчину госпитализировали

В Миорском районе во время рыбалки утонул 61-летний мужчина
17 октября 2022 10:23

В Миорском районе во время рыбалки утонул 61-летний мужчина