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В Дрогичинском районе перевернулся Opel, погиб 21-летний парень

18 октября 2022 08:32
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Новости Беларуси. В Дрогичинском районе в результате аварии погиб 21-летний пассажир автомобиля.  

Как сообщает УСК по Брестской области, в ночь на 10 сентября 2021 года 18-летняя девушка за рулём Opel в компании знакомых ехала по гравийному участку автодороги Липники – Лежитковичи. На закруглении дороги иномарка съехала в кювет и перевернулась.  

В Дрогичинском районе перевернулся Opel, погиб 21-летний парень-1

Фото: УСК по Брестской области 

Водитель не пострадала, двое пассажиров получили лёгкие травмы, ещё один парень с серьёзными ранами был доставлен в больницу. Медики не смогли спасти жизнь 21-летнего пациента.  

В ходе расследования выяснилось, что в крови водителя содержалось 0,98 промилле спирта. Зафиксирована следовая картина, допрошены водитель и свидетели, проведены следственные эксперименты и получены результаты экспертиз.  

В Дрогичинском районе перевернулся Opel, погиб 21-летний парень-4

Фото: УСК по Брестской области 

По словам обвиняемой, она не могла предотвратить ДТП. Свидетели утверждают, что в случае экстренного торможения можно было не допустить аварии. Версию свидетелей подтвердили экспертизы.  

Водитель обвиняется по ч.4 ст.317 УК РБ. В настоящее время она под домашним арестом. Статья допускает наказание вплоть до лишения свободы на 8 лет.  

В Дрогичинском районе перевернулся Opel, погиб 21-летний парень-7

Фото: УСК по Брестской области 

Ранее следователи установили обстоятельства другого ДТП. Летом 2022 года под Гомелем Mitsubishi на скорости свыше 150 км/ч сбил велосипедиста – подробности здесь.  

# Авария в Брестской области # происшествия # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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