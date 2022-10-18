В Дрогичинском районе перевернулся Opel, погиб 21-летний парень
Новости Беларуси. В Дрогичинском районе в результате аварии погиб 21-летний пассажир автомобиля.
Как сообщает УСК по Брестской области, в ночь на 10 сентября 2021 года 18-летняя девушка за рулём Opel в компании знакомых ехала по гравийному участку автодороги Липники – Лежитковичи. На закруглении дороги иномарка съехала в кювет и перевернулась.
Фото: УСК по Брестской области
Водитель не пострадала, двое пассажиров получили лёгкие травмы, ещё один парень с серьёзными ранами был доставлен в больницу. Медики не смогли спасти жизнь 21-летнего пациента.
В ходе расследования выяснилось, что в крови водителя содержалось 0,98 промилле спирта. Зафиксирована следовая картина, допрошены водитель и свидетели, проведены следственные эксперименты и получены результаты экспертиз.
Фото: УСК по Брестской области
По словам обвиняемой, она не могла предотвратить ДТП. Свидетели утверждают, что в случае экстренного торможения можно было не допустить аварии. Версию свидетелей подтвердили экспертизы.
Водитель обвиняется по ч.4 ст.317 УК РБ. В настоящее время она под домашним арестом. Статья допускает наказание вплоть до лишения свободы на 8 лет.
Фото: УСК по Брестской области
Ранее следователи установили обстоятельства другого ДТП. Летом 2022 года под Гомелем Mitsubishi на скорости свыше 150 км/ч сбил велосипедиста – подробности здесь.