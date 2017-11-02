В Беларуси стали больше изымать наркотиков – комментарий МВД о задержании супружеской пары в Логойском районе

Новости Беларуси. Крупную партию марихуаны на сумму в полмиллиона долларов изъяли в Логойском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нелегальный бизнес организовала супружеская пара. Они выращивали и собирали дикорастущую коноплю в лесу, а затем в подвале собственного дома готовили дурман на продажу.

Выйти на след преступного дуэта удалось благодаря задержанным покупателям. При обыске дома оперативники обнаружили более 26 килограммов высушенной конопли. Возбуждены уголовные дела. Семейная пара задержана. К слову, правоохранители отмечают: крупные партии в последнее время стали изымать чаще.