В Беларуси стали больше изымать наркотиков – комментарий МВД о задержании супружеской пары в Логойском районе

Новости Беларуси. Крупную партию марихуаны на сумму в полмиллиона долларов изъяли в Логойском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нелегальный бизнес организовала супружеская пара. Они выращивали и собирали дикорастущую коноплю в лесу, а затем в подвале собственного дома готовили дурман на продажу.
Выйти на след преступного дуэта удалось благодаря задержанным покупателям. При обыске дома оперативники обнаружили более 26 килограммов высушенной конопли. Возбуждены уголовные дела. Семейная пара задержана. К слову, правоохранители отмечают: крупные партии в последнее время стали изымать чаще.
Геннадий Казакевич, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Республики Беларусь:
В этом году самые крупные партии изъятия были по гашишу – это 77 кг, 300 кг и 40 кг гашиша.
Увеличение количества изымаемых наркотиков свидетельствует о том, что правоохранительные органы работают лучше. Причем задача стоит не только в изъятии крупных партий, но и в выявлении организованных групп, которые занимаются как изготовлением, так и транзитом и распространением внутри страны.
И все же с начала года число наркопреступлений в Беларуси сократилось. В 2017 выявлено более 4000 таких дел. Половина из них связана со сбытом.
В Логойском районе семейная пара торговала наркотиками: изъято 26 кг марихуаны на полмиллиона долларов