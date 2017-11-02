Шестилетняя девочка утонула в пруду во дворе дома в Полоцком районе

Новости Беларуси. Днем 1 ноября в Полоцком районе утонула 6-летняя девочка.
По информации СК, ребенок утонул в пруду дома бабушки и дедушки, у которых гостила девочка. Пруд не был огорожен и проход к нему был свободный.
Дедушка девочки достал внучку из воды и вызвал медиков. Бригада скорой констатировала смерть ребёнка.
Проводится проверка по факту смерти девочки. Опрашиваются свидетели, выясняются обстоятельства трагедии.
Семья, в которой воспитывали девочку, по предварительным данным характеризуется положительно.
В середине сентября полуторогодовалая девочка утонула в декоративном пруду во дворе дома в Свислочском районе – здесь подробнее.