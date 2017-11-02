Шестилетняя девочка утонула в пруду во дворе дома в Полоцком районе

Новости Беларуси. Днем 1 ноября в Полоцком районе утонула 6-летняя девочка.

По информации СК, ребенок утонул в пруду дома бабушки и дедушки, у которых гостила девочка. Пруд не был огорожен и проход к нему был свободный.

Дедушка девочки достал внучку из воды и вызвал медиков. Бригада скорой констатировала смерть ребёнка.