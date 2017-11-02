Пострадавшего при обрушении кровли в Могилеве мальчика прооперировали

Новости Беларуси. Состояние мальчика, пострадавшего 1 ноября при обрушении пустующего здания в Могилеве, остается по-прежнему тяжелым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как рассказали нашему телеканалу в больнице, где сейчас находится ребенок, этой ночью ему была проведена операция. Она закончилась ближе к утру. Медикам удалось остановить кровотечение.

Напомним, сообщение о происшествии поступило 1 ноября вечером. Учащиеся находились в недостроенном помещении. Когда крыша обрушилась, под завалами оказались два ребенка. Третий бросился домой и сообщил о происшествии взрослым, которые и вызвали спасателей.