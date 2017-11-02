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Пострадавшего при обрушении кровли в Могилеве мальчика прооперировали

02 ноября 2017 09:08
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Новости Беларуси. Состояние мальчика, пострадавшего 1 ноября при обрушении пустующего здания в Могилеве, остается по-прежнему тяжелым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали нашему телеканалу в больнице, где сейчас находится ребенок, этой ночью ему была проведена операция. Она закончилась ближе к утру. Медикам удалось остановить кровотечение.

Пострадавшего при обрушении кровли в Могилеве мальчика прооперировали-1

Напомним, сообщение о происшествии поступило 1 ноября вечером. Учащиеся находились в недостроенном помещении. Когда крыша обрушилась, под завалами оказались два ребенка. Третий бросился домой и сообщил о происшествии взрослым, которые и вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС извлекли двух мальчиков. Один от полученных травм погиб на месте, второй сейчас находится в реанимации. Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

# происшествия # Фотофакт # Гибель детей

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