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В Логойском районе семейная пара торговала наркотиками: изъято 26 кг марихуаны на полмиллиона долларов

01 ноября 2017 14:40
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Новости Беларуси. 26 килограммов больше чем на полмиллиона долларов. В Логойском районе оперативники задержали распространителей марихуаны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Четыре местных жителя ранее не судимые торговали наркотиком. Организовала преступный бизнес семейная пара: 34-летний логойчанин и его 26-летняя жена. Они выращивали растение, заготавливали его и перерабатывали.

В Логойском районе семейная пара торговала наркотиками: изъято 26 кг марихуаны на полмиллиона долларов-1

Артем Лавриенко, главный эксперт управления ГКСЭ по Минской области:
По результатам проведения одной из назначенных экспертиз установлено, что поступившее на исследование вещество растительного происхождения является особо опасным наркотическим средством, не используемым в медицинских целях – марихуаной. В дальнейшем будут проведены еще судебные экспертизы по данному факту.

Сейчас правоохранители устанавливают другие обстоятельства противоправной деятельности подозреваемых. В отношении них и покупателей наркотика возбуждены уголовные дела.

# происшествия # Наркотики # Артем Лавриенко

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