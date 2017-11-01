В Логойском районе семейная пара торговала наркотиками: изъято 26 кг марихуаны на полмиллиона долларов

Новости Беларуси. 26 килограммов больше чем на полмиллиона долларов. В Логойском районе оперативники задержали распространителей марихуаны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Четыре местных жителя ранее не судимые торговали наркотиком. Организовала преступный бизнес семейная пара: 34-летний логойчанин и его 26-летняя жена. Они выращивали растение, заготавливали его и перерабатывали.

Артем Лавриенко, главный эксперт управления ГКСЭ по Минской области:

По результатам проведения одной из назначенных экспертиз установлено, что поступившее на исследование вещество растительного происхождения является особо опасным наркотическим средством, не используемым в медицинских целях – марихуаной. В дальнейшем будут проведены еще судебные экспертизы по данному факту.