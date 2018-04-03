В Гродно мужчина подозревается в избиении двух девушек

Новости Беларуси. В Гродно около 4 утра в ночь с субботы на воскресенье молодой человек избил двух девушек.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 33-летняя и 30-летняя девушки вышли из клуба по улице Поповича и направились к стоянке такси. В это время там стоял подозреваемый со своей спутницей.

Когда девушки подошли, 27-летний злоумышленник внезапно и без каких-либо причин напал на них. Одну гражданку мужчина ударил головой и рукой, а её подруге нанёс удар кулаком в лицо. Пострадавшие упали на землю, после чего правонарушитель и его девушка уехали на такси.

Случившееся заметил человек, находившийся в машине на той же стоянке. Свидетель следовал за подозреваемым, пока тот не вышел на улице Гагарина, а затем вернулся к потерпевшим.

В дальнейшем мужчина передал всю информацию милиции, что помогло правоохранителям раскрыть преступление.

Фигурант свою вину отрицает. Его спутница утверждает, что ничего не видела, но свидетели и пострадавшие девушки уверены в личности подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Весной 2018 года в Гродно мужчина сломал девушке челюсть.