В Беларуси пресечена поставка свыше 20 килограммов психотропов

Новости Беларуси. В Беларуси пресечена деятельность участников организованных групп, поставлявших психотропы в нашу страну. Изъято свыше 20 килограммов опасных веществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице задержали 22-летнего минчанина, который приехал из России. Злоумышленник выполнял роль оптового курьера. Его взяли с более чем 4 килограммами мефедрона. Одновременно в распоряжение наркоконтроля поступила информация о тайниках-закладках на территории России. Ожидалась крупная поставка психотропного вещества для белорусского интернет-магазина по продаже наркотиков. Целый ряд оптовых курьеров удалось задержать благодаря совместной работе правоохранителей Союзного государства.

В направлении Могилевки я съехал в сторону Минска, двигался до кладбища с указателем «Лесные могилки», чтобы там оставить две закладки.

Александр Сазонов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:

Сотрудники наркоконтроля постоянно отслеживают ситуацию, которая происходит на наркомаркетах, в том числе и рядовые задержания, в том числе и потребителей. Устанавливаются каналы поступления, лица, которые закладывали закладки.

Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

Снизилось количество передозировок с летальным исходом, в том числе совершенных несовершеннолетними. Органы внутренних дел неизменно и постоянно направляют свои усилия именно на пресечение каналов поставок крупных партий, изъятие крупных партий наркотиков в Республику Беларусь.