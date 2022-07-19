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В Минске 6-летняя девочка выпала из окна 9 этажа и погибла

19 июля 2022 14:03
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Новости Беларуси. В Минске 6-летняя девочка выпала из окна 9 этажа вместе с москитной сеткой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске 6-летняя девочка выпала из окна 9 этажа и погибла-1

По предварительной информации, ребенок остался дома вместе со своей бабушкой. Пока девочка спала, пенсионерка отлучилась в ближайший магазин. А когда вернулась, обнаружила, что внучки уже нет в квартире, а в спальне настежь открыто окно. Лежащего на земле ребенка обнаружил сосед и вызвал скорую помощь. Однако спасти девочку не удалось, от полученных травм она скончалась.  

# Падение с высоты # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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