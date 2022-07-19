В Минске 6-летняя девочка выпала из окна 9 этажа и погибла

По предварительной информации, ребенок остался дома вместе со своей бабушкой. Пока девочка спала, пенсионерка отлучилась в ближайший магазин. А когда вернулась, обнаружила, что внучки уже нет в квартире, а в спальне настежь открыто окно. Лежащего на земле ребенка обнаружил сосед и вызвал скорую помощь. Однако спасти девочку не удалось, от полученных травм она скончалась.