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В Минске на проспекте Машерова трамвай столкнулся с автомобилем Ford

19 июля 2022 12:17
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Новости Беларуси. Обстоятельства ДТП с участием трамвая и микроавтобуса выясняют минские следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске на проспекте Машерова трамвай столкнулся с автомобилем Ford-1

Авария произошла 19 июля утром на проспекте Машерова. Водитель грузовика при повороте не пропустил трамвай. В результате столкновения оба транспортных средства серьезно повреждены. Мужчина, который находился за рулем микроавтобуса, скончался.

В Минске на проспекте Машерова трамвай столкнулся с автомобилем Ford-4

Валерий Мосенза, начальник ОГАИ Центрального РУВД Минска:
Сегодня, 19 июля, в районе 9:30 водитель автомашины Ford, двигаясь по проспекту Машерова со стороны улицы Карастояновой в направлении улицы Богдановича, напротив дома 25 по проспекту Машерова при повороте направо не уступил дорогу трамваю. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. В ходе реанимационных действий водитель автомашины Ford скончался на месте. Водитель 1994 года. В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Из-за ДТП нарушено движение трамваев. Некоторые маршруты изменены, три и вовсе закрыты. Для перевозки пассажиров организован временный автобус.

# Авария в Минске # происшествия # Валерий Мосенза # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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