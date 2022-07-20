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28 минчан утонули на водоёмах страны с начала года

20 июля 2022 13:14
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Новости Беларуси. На водоемах страны с начала 2022 года утонули 28 минчан, 6 из них – несовершеннолетние, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

28 минчан утонули на водоёмах страны с начала года-1

Непосредственно в черте города в воде найдены погибшими 9 человек. Несчастные случаи в Минске произошли в основном в зимний и весенний период в темное время суток в безлюдных и запрещенных для купания местах. При этом большинство погибших обнаружены в верхней одежде и обуви. Преимущественно несчастные случаи происходили из-за падения в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также с лицами, страдающими психическими расстройствами.

# Утопления # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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