В Беларуси от пиротехники в новогоднюю ночь пострадали 8 человек

Дмитрий Курьян, начальник УОП МВД Беларуси:

Непосредственно в местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий, грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано. Вместе с тем не обошлось без несчастных случаев, связанных с использованием пиротехники. От нее по состоянию на 8 утра 1 января пострадали 8 человек, которые обратились за помощью в медучреждения с различными травмами.

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