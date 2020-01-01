В Беларуси от пиротехники в новогоднюю ночь пострадали 8 человек
Новости Беларуси. МВД Беларуси отмечает спокойную обстановку в местах массовых гуляний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни праздничных мероприятий прошли в новогоднюю ночью по всей стране.
Традиционно, правоохранители несли службу в усиленном режиме. Обошлось без серьезных происшествий.
Дмитрий Курьян, начальник УОП МВД Беларуси:
Непосредственно в местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий, грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано. Вместе с тем не обошлось без несчастных случаев, связанных с использованием пиротехники. От нее по состоянию на 8 утра 1 января пострадали 8 человек, которые обратились за помощью в медучреждения с различными травмами.
Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь
Эпицентром праздника в Минске стали площадка у Дворца спорта и на Октябрьской площади. Сюда пришли сотни жителей и гостей города. Развлекательная программа продолжалась до утра. Музыка нон-стоп, аттракционы, селфи с Дедом Морозом. Всю ночь работали и ярмарочные ряды. Кульминацией ночи стало яркое пиротехническое шоу.