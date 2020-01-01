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В Беларуси от пиротехники в новогоднюю ночь пострадали 8 человек

01 января 2020 14:06
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Новости Беларуси. МВД Беларуси отмечает спокойную обстановку в местах массовых гуляний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни праздничных мероприятий прошли в новогоднюю ночью по всей стране.

Традиционно, правоохранители несли службу в усиленном режиме. Обошлось без серьезных происшествий.

В Беларуси от пиротехники в новогоднюю ночь пострадали 8 человек-1

Дмитрий Курьян, начальник УОП МВД Беларуси:
Непосредственно в местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий, грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано. Вместе с тем не обошлось без несчастных случаев, связанных с использованием пиротехники. От нее по состоянию на 8 утра 1 января пострадали 8 человек, которые обратились за помощью в медучреждения с различными травмами.

Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь

В Беларуси от пиротехники в новогоднюю ночь пострадали 8 человек-4

Эпицентром праздника в Минске стали площадка у Дворца спорта и на Октябрьской площади. Сюда пришли сотни жителей и гостей города. Развлекательная программа продолжалась до утра. Музыка нон-стоп, аттракционы, селфи с Дедом Морозом. Всю ночь работали и ярмарочные ряды. Кульминацией ночи стало яркое пиротехническое шоу.

В Беларуси от пиротехники в новогоднюю ночь пострадали 8 человек-7

# Новый год # происшествия # Дмитрий Курьян # Фотофакт

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