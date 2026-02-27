В Китае выводят человекоподобных роботов из лабораторий на реальные рабочие места

В Китае машины учатся действовать как обычные сотрудники. Технологии воплощенного интеллекта, названные в отчете правительства КНР новым драйвером экономики, выводят человекоподобных роботов из лабораторий на реальные рабочие места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фабрике данных в Шанхае почти тысяча из них ежедневно осваивают профессии. Операторы обучают бытовым задачам – от складывания белья до приготовления сока. Все данные в открытом доступе, чтобы другие компании могли тренировать своих подопечных.

Ван Сукай, эксперт по алгоритмам для человекоподобных роботов:

Данные, созданные человеком, мы называем экспертными. Мы также используем данные, полученные в ходе самостоятельного обучения алгоритма. Данные, аппаратное обеспечение и алгоритмы совершенствуются вместе – по спирали. Чем больше данных, тем лучше модели, которые можно применять на практике. Делясь нашими наборами данных с сообществом разработчиков по всему миру, мы приглашаем их к сотрудничеству и ускоряем общий прогресс.

Такой открытый подход приносит плоды. В 2025-м мировые поставки антропоморфных роботов достигли примерно 18 тысяч единиц – это в пять раз больше, чем годом ранее. Китайские компании доминируют на рынке. Только фабрика данных в Шанхае в прошлом году отгрузила свыше 5 тысяч машин. Главным заказчиком стали развлечения и коммерческие шоу. Далее следуют – наука, образование, сбор данных, выставочная деятельность, производство и логистика. Теперь задача – сделать сотрудничество безопасным и выстроить экосистему для обмена опытом.