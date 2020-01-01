Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь

Новости Беларуси. Белорусы с размахом встретили Новый год. В Минске празднования развернулись в каждом районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эпицентром праздника стали площадки у Дворца спорта и на Октябрьской площади. Всю ночь здесь работали ярмарочные ряды. Кульминацией новогодней ночи стало яркое пиротехническое шоу. Подробности – в материале корреспондента Вероники Сайко.

Новый год – это праздник, который даже взрослых заставляет поверить в сказку. А как иначе? Ведь только он способен объединить всех жителей и гостей столицы в одну большую семью. Но самое масштабное световое шоу состоялось возле Дворца спорта. «Для жителей всей страны хотелось бы самых хороших пожеланий». Как отмечают Новый год в регионах Беларуси

Немига наравне с Октябрьской площадью стала эпицентром народных гуляний. Сюда ненадолго переместился настоящий парк аттракционов. Развлечения были организованы как для любителей экстрима, так и для самых маленьких жителей города.

Здесь же можно было выпить согревающего глинтвейна, попробовать имбирный пряник и продегустировать раков и устриц: праздничный кирмаш работал до 4 ночи. И пока все отдыхали, продавцы ярмарки продолжали вкусно кормить минчан и гостей столицы.

Жанна Хомичёнок, продавец:

Это лучший рабочий день, который можно придумать. У всех хорошее настроение, все друг друга поздравляют, все обнимаются, дарят мандаринки, конфеты.

К слову о тех, кто стойко нес дежурство в эту ночь. Бригады скорой помощи работали на всех площадках, где проходили гуляния. Им повезло: праздник прошел без серьезных происшествий. А значит, было время поздравить близких хотя бы по телефону. Фельдшер бригады Екатерина Болошенко поделилась: это уже ее третий Новый год в карете скорой. В общем, девушке не привыкать.

Екатерина Болошенко, фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи подстанции № 1 Минска:

С коллегами всегда приятно встретить Новый год. Конечно, хочется встретить его с коллегами не в машине скорой помощи, не на визите, но это, к сожалению, не от нас зависит. Работники скорой признались: больше всего их заставила понервничать дискотека на льду, проходившая неподалеку.

Вероника Сайко, корреспондент:

Если вы переборщили с оливье или мандаринами, избавиться от лишних калорий можно было прямо здесь, на крытом катке. Кстати, работал он в праздничную ночь до 4 часов. И надо сказать, желающих встретить Новый год на коньках было немало!

На Октябрьской площади возле одной из самых красивых и высоких елок СНГ все желающие тоже могли массово пуститься в пляс – правда, уже на более устойчивом покрытии. Здесь ближе к утру выступали диджеи. Гости концерта не только охотно поддерживали артистов, но и с радостью делились эмоциями от праздника с окружающими.

Мы хотели пойти на елку, но вдруг услышали музыку, и нам сразу захотелось танцевать.

Не зря пришли, понравилась дискотека, концерт отличный.