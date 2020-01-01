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МВД: в новогоднюю ночь зафиксировано меньше преступлений, чем обычно

01 января 2020 09:13
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Новости Беларуси. В ночь на 1 января в Беларуси зафиксированы пять происшествий, погибли два человека. 

Как сообщает МВД Беларуси, в Кричеве женщина напала с ножом на своего сожителя. В Шкловском районе потерпевшей оказалась супруга пенсионера. В обоих случаях нападавшие были пьяны. 

В Витебской области милиционеры получили ножевые ранения во время задержания 18-летнего парня. По факту случившегося ведётся проверка. 

В Брестском районе Audi врезалась в полуприцеп. Водитель иномарки получил смертельные травмы. В Пинске произошёл наезд на гражданку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу. Женщина погибла. 

На прошлой неделе в Дзержинском районе Peugeot врезался в стоявшую фуру. 

Водитель легковушки погиб – здесь подробности

# Авария в Брестской области # происшествия

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