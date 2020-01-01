МВД: в новогоднюю ночь зафиксировано меньше преступлений, чем обычно

Новости Беларуси. В ночь на 1 января в Беларуси зафиксированы пять происшествий, погибли два человека.

Как сообщает МВД Беларуси, в Кричеве женщина напала с ножом на своего сожителя. В Шкловском районе потерпевшей оказалась супруга пенсионера. В обоих случаях нападавшие были пьяны.

В Витебской области милиционеры получили ножевые ранения во время задержания 18-летнего парня. По факту случившегося ведётся проверка.

В Брестском районе Audi врезалась в полуприцеп. Водитель иномарки получил смертельные травмы. В Пинске произошёл наезд на гражданку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу. Женщина погибла.

На прошлой неделе в Дзержинском районе Peugeot врезался в стоявшую фуру.