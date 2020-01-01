На пожарах в новогоднюю ночь в Беларуси погибли пять человек

Новости Беларуси. Ночью 1 января в Беларуси на пожарах погибли пять человек.

Как сообщает МЧС Беларуси, первое происшествие случилось примерно в полчетвёртого ночи в деревне Ильинка Могилёвского района.

В огне погибли 80-летняя хозяйка и её 55-летняя дочь. Также смертельные травмы получили два гостя – 40-летний и 39-летний.

Второе происшествие имело место в деревне Большие Шиловичи Слонимского района. Примерно в 4:30 ночи на пожаре погиб 38-летний хозяин дома.

Причины возгораний выясняются.

На прошлой неделе случился пожар в частном доме в Шклове.