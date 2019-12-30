В Минздраве рассказали, в каком состоянии находятся белорусы, пострадавшие в аварии под Псковом

Новости Беларуси. Пассажирский автобус с белорусами попал в аварию под Псковом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Транспортное средство, в котором находились 50 человек, направлялось в Санкт-Петербург.

В нескольких километрах от населенного пункта Подборовье автобус съехал в кювет и перевернулся. Всеми оперативными вопросами занимается отделение посольства нашей страны в Санкт-Петербурге. Что известно на данный момент – знает Кристина Федорович.





На этих кадрах – опрокинутый на бок автобус, а в салоне – разбросанные вещи. 50 белорусов, среди них – 4 детей и 2 водителей, ехали на экскурсию в город на Неве. Злополучное ДТП произошло около 3 часов ночи под Псковом, в двух километрах от населенного пункта Подборовье. Автобус съехал с дороги вправо и слетел в кювет.

По последним данным, пострадали 24 человека. В местную больницу доставили 13 взрослых, из них семеро – госпитализированы. Медицинская помощь понадобилась и трем детям: девочкам 9-ти, 11-ти и 13-ти лет. По уточнённой информации сейчас в больнице остаются двое детей и 7 взрослых.





Юлия Ванина, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси:

Что касается семи пострадавших, то один человек сейчас находится в реанимации в состоянии стабильно тяжелом. Остальные находятся в отделениях хирургии, травматическом отделении. Кроме того, пострадали двое детей – они в псковской областной детской больнице.

Остальных пострадавших направили на амбулаторное лечение. Под Псковом в одной из гостиниц организовали пункт временного размещения. А для родственников наших соотечественников, пострадавших в аварии, работает телефон горячей линии:

Возможная причина ДТП – неблагоприятные погодные условия. Датчики системы метеорологического обеспечения показывают, что покрытие на участке трассы было влажное, но обработанное противогололедными материалами.

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:

С точки зрения дорожной безопасности сейчас сложились неблагоприятные погодные условия. Это связано с тем, что температура колеблется около нуля. Где-то возможно обледенение проезжей части, и не всегда дорожные службы могут сиюминутно обработать ее.

В Псковской области примут дополнительные меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок зимой. На особом контроле – рейсы с маленькими пассажирами.