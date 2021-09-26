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Сгорел автомобиль, погибли четыре человека. На МКАД произошла крупная авария

26 сентября 2021 17:59
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Новости Беларуси. На южном участке Минской кольцевой 26 сентября из-за ДТП сгорел автомобиль, погибли четыре человека, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сгорел автомобиль, погибли четыре человека. На МКАД произошла крупная авария-1

По предварительной информации, около 14:30 в районе 19-го километра внутреннего кольца МКАД в средней полосе остановились три автомобиля. У последнего заклинило колесо, дальше двигаться он не мог. В это время водитель грузовика, не успев затормозить, протаранил стоявшие машины. По факту произошедшего проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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