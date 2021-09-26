Сгорел автомобиль, погибли четыре человека. На МКАД произошла крупная авария

По предварительной информации, около 14:30 в районе 19-го километра внутреннего кольца МКАД в средней полосе остановились три автомобиля. У последнего заклинило колесо, дальше двигаться он не мог. В это время водитель грузовика, не успев затормозить, протаранил стоявшие машины. По факту произошедшего проводится проверка.