Под Столбцами девушка на Peugeot выехала на встречную и столкнулась с Mitsubishi. Есть пострадавшие

Новости Беларуси. За 25 и 26 сентября в Минской области произошло четыре ДТП, в которых пострадали пять человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На территории Столбцовского района на автодороге Першай – Ивенец – Несвиж вблизи деревни Гуменовщина 22-летняя водитель Peugeot на закруглении дороги не учла погодные условия и не справилась с управлением. Девушка выехала на встречку и столкнулась с Mitsubishi. 51-летний водитель и пассажир японского авто получили травмы.