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Под Столбцами девушка на Peugeot выехала на встречную и столкнулась с Mitsubishi. Есть пострадавшие

27 сентября 2021 13:35
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Новости Беларуси. За 25 и 26 сентября в Минской области произошло четыре ДТП, в которых пострадали пять человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под Столбцами девушка на Peugeot выехала на встречную и столкнулась с Mitsubishi. Есть пострадавшие-1

На территории Столбцовского района на автодороге Першай – Ивенец – Несвиж вблизи деревни Гуменовщина 22-летняя водитель Peugeot на закруглении дороги не учла погодные условия и не справилась с управлением. Девушка выехала на встречку и столкнулась с Mitsubishi. 51-летний водитель и пассажир японского авто получили травмы.

Под Столбцами девушка на Peugeot выехала на встречную и столкнулась с Mitsubishi. Есть пострадавшие-4

А в Минском районе на 19-м километре автодороги Минск – Витебск 61-летний мужчина за рулем Ford наехал на лося. Дикое животное погибло, водитель получил телесные повреждения.

Почти 400 пешеходов привлечены к административной ответственности. Практически каждый их них был пьян. Кроме того, задержаны более 20 нетрезвых водителей и почти 60 бесправников.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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