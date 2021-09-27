«Проходили ли вы вакцинацию?» Мошенники предлагают пройти опрос и похищают деньги

Новости Беларуси. О новом способе похищения личных данных предупреждают правоохранители. Белорусам стали массово рассылать SMS-сообщения под видом соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На первый взгляд, безобидный текст может привести к хищению денег. Мошенники предлагают ответить на вопросы следующего характера: «Проходили ли вы вакцинацию? Если да, то нажмите цифру 1».