«Проходили ли вы вакцинацию?» Мошенники предлагают пройти опрос и похищают деньги

Новости Беларуси. О новом способе похищения личных данных предупреждают правоохранители. Белорусам стали массово рассылать SMS-сообщения под видом соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О новом способе похищения личных данных предупреждают правоохранители. Белорусам стали массово рассылать SMS-сообщения под видом соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На первый взгляд, безобидный текст может привести к хищению денег. Мошенники предлагают ответить на вопросы следующего характера: «Проходили ли вы вакцинацию? Если да, то нажмите цифру 1».
Как только пользователь выбирает предложенный вариант, у мошенников тут же появляется доступ к личной информации на телефоне, а также привязанным к номеру банковским карточкам.