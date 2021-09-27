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«Проходили ли вы вакцинацию?» Мошенники предлагают пройти опрос и похищают деньги

27 сентября 2021 14:25
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Новости Беларуси. О новом способе похищения личных данных предупреждают правоохранители. Белорусам стали массово рассылать SMS-сообщения под видом соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Проходили ли вы вакцинацию?» Мошенники предлагают пройти опрос и похищают деньги-1

На первый взгляд, безобидный текст может привести к хищению денег. Мошенники предлагают ответить на вопросы следующего характера: «Проходили ли вы вакцинацию? Если да, то нажмите цифру 1».

«Проходили ли вы вакцинацию?» Мошенники предлагают пройти опрос и похищают деньги-4

Как только пользователь выбирает предложенный вариант, у мошенников тут же появляется доступ к личной информации на телефоне, а также привязанным к номеру банковским карточкам.

# Мошенничество # происшествия # Фотофакт

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