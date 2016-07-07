Хакер, который взломал компьютер Клинтон, найден повешенным

Новости США. Теперь и прокуратура Соединенных Штатов объявила, что не будет предъявлять Хиллари Клинтон претензии уголовного характера. Вчера об отсутствии претензий к ней заявило ФБР.

Таким образом, главная из опасностей, которая подстерегала вероятного кандидата в Президенты от демократической партии, оказалась нейтрализована.

Клинтон была уличена в том, что вела секретную служебную переписку с домашнего компьютера: об этом стало известно после того, как в ее архивах дистанционно покопался некий румынский хакер.

Самое пикантное в этой истории то, что сам хакер был обнаружен в тюрьме штата Вирджиния повешенным за несколько часов до заявления ФБР и за сутки до объявления прокуратуры, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.