В борисовском гараже обнаружили 67,8 тысяч единиц пиротехники

Новости Беларуси. В борисовском гараже было обнаружено 67,8 тысяч пиротехнических изделий. Их изъяли.
По информации МВД, находка была обнаружена правоохранителями 16 декабря вечером. Стоимость пиротехники составила 17,8 тысяч рублей. Изделия хранились с нарушением законодательства.
Владельцы пиротехники будут привлечены к административной ответственности.
Следует помнить, что приобретать такие изделия нужно в официальных точках продаж, а использовать в общественных местах запрещено.
Бизнесмен готовился к Новому году. В Минске в подвале многоэтажки обнаружен склад пиротехники (подробности здесь)