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В борисовском гараже обнаружили 67,8 тысяч единиц пиротехники

18 декабря 2017 09:03
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Новости Беларуси. В борисовском гараже было обнаружено 67,8  тысяч пиротехнических изделий. Их изъяли.

По информации МВД, находка была обнаружена правоохранителями 16 декабря вечером. Стоимость пиротехники составила 17,8 тысяч рублей. Изделия хранились с нарушением законодательства.

Владельцы пиротехники будут привлечены к административной ответственности.

Следует помнить, что приобретать такие изделия нужно в официальных точках продаж, а использовать в общественных местах запрещено.

Бизнесмен готовился к Новому году. В Минске в подвале многоэтажки обнаружен склад пиротехники (подробности здесь)

# происшествия # Пиротехника

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