В борисовском гараже обнаружили 67,8 тысяч единиц пиротехники

Новости Беларуси. В борисовском гараже было обнаружено 67,8 тысяч пиротехнических изделий. Их изъяли.

По информации МВД, находка была обнаружена правоохранителями 16 декабря вечером. Стоимость пиротехники составила 17,8 тысяч рублей. Изделия хранились с нарушением законодательства.

Владельцы пиротехники будут привлечены к административной ответственности.

Следует помнить, что приобретать такие изделия нужно в официальных точках продаж, а использовать в общественных местах запрещено.