Когда телефон абонента занят: в Беларуси зафиксирован новый для страны вид киберпреступления

Новости Беларуси. С новым видом киберпреступлений столкнулись белорусские правоохранители. Речь о вирусе, который работает таким образом, что дозвониться к абоненту невозможно – линия постоянно занята, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне с подобным заявлением в минскую милицию обратился один из индивидуальных предпринимателей. За четыре часа на телефоны его компании поступило около 600 звонков. Так называемый телефонный флуд сравним с компьютерной «DoS-атакой». После проверки оперативники по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий установили злоумышленников. Ими оказались конкуренты потерпевшего.