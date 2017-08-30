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Когда телефон абонента занят: в Беларуси зафиксирован новый для страны вид киберпреступления

30 августа 2017 16:34
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Новости Беларуси. С новым видом киберпреступлений столкнулись белорусские правоохранители. Речь о вирусе, который работает таким образом, что дозвониться к абоненту невозможно – линия постоянно занята, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне с подобным заявлением в минскую милицию обратился один из индивидуальных предпринимателей. За четыре часа на телефоны его компании поступило около 600 звонков. Так называемый телефонный флуд сравним с компьютерной «DoS-атакой». После проверки оперативники по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий установили злоумышленников. Ими оказались конкуренты потерпевшего.

Когда телефон абонента занят: в Беларуси зафиксирован новый для страны вид киберпреступления-1

Екатерина Вершицкая, официальный представитель ГУВД Минского городского исполнительного комитета:
Было установлено, что мужчины осуществили массовые кратковременные звонки еще как минимум на четыре телефона, принадлежащих фирмам-конкурентам. То есть тем самым они хотели попросту устранить конкурентов, чтобы занимать лидирующие позиции по продажам электротранспорта.

# происшествия # Илья Пучко # Сергей Капустин # Хакеры # Екатерина Вершицкая # Валентина Лось

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